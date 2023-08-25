حركة إسرائيلية تتهم سموتريتش بالسعي لإقامة دولة اليهود
اتهم متظاهرون من حركة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالسعي لإقامة دولة لليهود فقط، عبر دعم مليشيات من المستوطنين ينفذون "اعتداءات إرهابية".
وتجمع مئات الناشطين من حركة "إخوة السلاح" مقابل منزل وزير المالية في مستوطنة "كدوميم" شمال الضفة الغربية، منددين بالسياسات العامة التي يقودها الوزير "سموتريتش".
وقال المتظاهرون، إن الوزير "سموتريتش" يتولى منصبا أكبر منه، وأنه سلب صلاحيات وزير الأمن يوآف غالانت" فيما يتولى مستولية توسيع المستوطنات.
واتهموا الوزير، بقيادة ودعم "خطة الحسم" والتي تقضي بإقامة دولة لليهود فقط، من خلال دعم ميليشيات المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات إرهابية، مما يقود جنود الجيش الإسرائيلي إلى "لاهاي" في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد عناصر الحركة بإقامة المزيد من الفعاليات المناهضة للوزير "سيموترييش"، مؤكدين بأن جهوده الرامية إلى الانقلاب القضائي لن تنجيه.
ومن المقرر أن تنظم حركة "إخوة السلاح" مظاهرة مشابهة قبالة منزل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في مستوطنة "كريات أربع" وسط الضفة الغربية.