حركة إسرائيلية تتهم سموتريتش بالسعي لإقامة دولة اليهود

واتهموا الوزير، بقيادة ودعم "خطة الحسم" والتي تقضي بإقامة دولة لليهود فقط، من خلال دعم ميليشيات المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات إرهابية، مما يقود جنود الجيش الإسرائيلي إلى "لاهاي" في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد عناصر الحركة بإقامة المزيد من الفعاليات المناهضة للوزير "سيموترييش"، مؤكدين بأن جهوده الرامية إلى الانقلاب القضائي لن تنجيه.

ومن المقرر أن تنظم حركة "إخوة السلاح" مظاهرة مشابهة قبالة منزل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في مستوطنة "كريات أربع" وسط الضفة الغربية.