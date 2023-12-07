"إيكواس" تُغري أعضاءها المتمرّدين عشية قمّة حاسمة

تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" ضخّ ما يقرب من مليوني دولار أمريكي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو مساهمة منها في مكافحة الجماعات المتشددة في هذه البلدان الثلاثة، فيما بدا أنّه إغراء من المجموعة لهذه الدول التي شهدت انقلابات وتخضع لعقوبات من هذا الهيكل الإقليمي عشية قمة حاسمة الأحد المقبل.

وأعلن عن هذا الإجراء رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقي الدبلوماسي الغامبي عمر عليو توراي. واعتبر موقع "موند أفريك" في تقرير له هذا الإجراء على أنه "طريقة للرد على تحالف دول الساحل التي نشأت كرد فعل على العقوبات الصارمة التي أمرت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ضد النيجر، قبل أربعة أشهر تقريبًا".

ونشرت وكالة أنباء النيجر الرسمية هذه المعلومات، موضحة أن بوركينا فاسو ستحصل على مليون دولار إضافية، أو 2.9 مليون دولار، بسبب العدد الكبير من النازحين داخليا.