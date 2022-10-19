إسرائيل توافق على تعيين شاكر أوزكان سفيرًا جديدًا لتركيا

أفادت قناة "كان" العبرية" اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل وافقت على تعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرًا جديدًا لتركيا، بعد طلب تقدمت به الأخيرة.



وأكدت القناة العبرية، أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، وقع على القرار، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.



وتولى تورونلار منصب القنصل العام التركي في القدس بين عامي 2010 و2014، قبل أن تتم الموافقة على تعيينه اليوم كسفير جديد لتركيا في إسرائيل.



وأواخر الشهر الماضي ذكرت تقارير عبرية أنه تم تعيين سفير إسرائيلي لدى تركيا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2018.



وبحسب قناة "كان" العبرية الرسمية، فإن "لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية وافقت على تعيين إيريت ليليان في منصب سفيرة إسرائيل في تركيا".



وقبل نحو شهرين، أجرى الرئيس التركي أردوغان، اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إذ بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية.



وعقب الاتصال الهاتفي، أعلن كلٌّ من إسرائيل، وتركيا، عودة السفراء بين البلدين، كما علق رئيس الوزراء لابيد، على عودة السفراء بالقول إن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرًا مهمًّا بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمّة جدًّا بالنسبة لمواطني إسرائيل".

