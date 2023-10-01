بريطانيا تتراجع عن تصريحات شابس: لا نخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

بعد ساعات من نشر مقابلة أجرتها صحيفة "صنداي تليجراف" مع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الذي قال فيها إن بلاده ترغب في نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى، أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك، اليوم الأحد، أنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي تراجع بدا واضحا عن تصريحات شابس، قال سوناك للصحفيين، في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر: "ما كان يقوله وزير الدفاع هو أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نقوم ببعض هذا التدريب في أوكرانيا".

وأضاف: "لكن هذا شيء على المدى الطويل، وليس في الوقت الراهن. لن نرسل جنودا بريطانيين للقتال في الصراع الحالي".

وتتجنب بريطانيا وحلفاؤها، حتى الآن، أن يكون لهم وجود عسكري رسمي في أوكرانيا للحد من مخاطر الصراع المباشر مع روسيا.