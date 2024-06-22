بتهمة "الاستعباد".. موظفون سابقون يقاضون نتنياهو
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن عددا من الموظفين السابقين الذين كانوا يعملون في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفعوا دعوى قضائية ضده بتهمة سوء المعاملة التي وصلت لحد الاستعباد، بحسب وصفهم، وسيحصلون على تعويض مالي يقدر بنحو مليون شيكل.
وقضت محكمة العمل الإقليمية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدفع تعويضات لثلاثة موظفين سابقين كانوا يعملون في مقر إقامته، بسبب انتهاكات الحقوق، وسوء المعاملة التي تعرضوا لها، علاوة على عدم دفع أجور العمل الإضافي.
فيما ادعى اثنان منهما أنهما أصبحا "عبيدًا عصريين"، وقال آخر إنه لم يُسمح له بإنهاء عمله إلا بعد موافقة زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو.
وأمرت محكمة العمل الإقليمية بأن مكتب رئيس الوزراء سيدفع تعويضات تبلغ حوالي 900 ألف شيكل لثلاثة موظفين سابقين في مقر إقامته، وسيتم منح التعويضات بعد مطالبات بانتهاك حقوقهم، وسوء المعاملة التي تعرضوا لها، وعدم دفع أجور العمل الإضافي، علاوة على إجبارهم على العمل أيام السبت والعطلات الرسمية.
وقالت "يديعوت" إن اثنين من المدعين هما: أهارون ناؤور، ويائير يتسحاقي، حيث عملا في مقر رئيس الوزراء في الأعوام 2015 إلى 2021، والمدعي الثالث، هو يوسف جو كورسون، رئيس الطهاة، الذي عمل هُناك في الأعوام 2015-2020.
وقررت المحكمة صرف تعويضات إلى المدعين الثلاثة، وسيحصل يوسف كورسون على 380 ألف شيكل، ويائير يتسحاقي على 265 ألف شيكل، وأهارون ناؤور على 250 ألف شيكل.