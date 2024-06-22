بتهمة "الاستعباد".. موظفون سابقون يقاضون نتنياهو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن عددا من الموظفين السابقين الذين كانوا يعملون في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفعوا دعوى قضائية ضده بتهمة سوء المعاملة التي وصلت لحد الاستعباد، بحسب وصفهم، وسيحصلون على تعويض مالي يقدر بنحو مليون شيكل.

وقضت محكمة العمل الإقليمية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدفع تعويضات لثلاثة موظفين سابقين كانوا يعملون في مقر إقامته، بسبب انتهاكات الحقوق، وسوء المعاملة التي تعرضوا لها، علاوة على عدم دفع أجور العمل الإضافي.

فيما ادعى اثنان منهما أنهما أصبحا "عبيدًا عصريين"، وقال آخر إنه لم يُسمح له بإنهاء عمله إلا بعد موافقة زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو.