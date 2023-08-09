قتيل و4 إصابات إثر قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف أوكراني لقرية غوركوفسكي في المقاطعة.

وقال غلادكوف: "تعرضت قرية غوركوفسكي لقصف من القوات المسلحة الأوكرانية، وانفجرت 5 قذائف في وسط القرية بجوار المدرسة. أسوأ شيء حدث هو أنه توفي شخص، أصيب الرجل بشظايا أدت الى وفاته، كما أصيب أربعة أشخاص آخرين، ثلاثة رجال وامرأة".

وأضاف المسؤول الروسي أن "سيارات الإسعاف نقلت الضحايا إلى المستشفيات".

وتقع قرية غوركوفسكي على بعد كيلومتر واحد من الحدود الأوكرانية.