أردوغان يعلن إحراز تقدم في مفاوضات شراء مقاتلات "يوروفايتر"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إحراز تقدم في مفاوضات بلاده لشراء مقاتلات من طراز "يوروفايتر" لتركيا.

وقال أردوغان إن ألمانيا وتركيا تتخذان موقفا إيجابيا بشأن هذه المسألة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأضاف أردوغان، خلال رحلة عودته من قبرص: "أعتقد أننا سوف نتسلم طائراتنا المقاتلة قريبا جدا".

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وترغب تركيا في شراء 40 مقاتلة من طراز "يوروفايتر"، وبسبب مشاركة ألمانيا في المشروع الأوروبي المشترك الذي ينتج هذه المقاتلات، لا يمكن تصديرها دون موافقة الحكومة الألمانية.

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، الخميس الماضي، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لكنهم "في طريقهم لاتخاذ قرار جيد يتيح أيضا الموافقة على التصدير".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنهم يرغبون في تنسيق حملات التصدير المشتركة.