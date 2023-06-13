لوكاشينكو: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه لن يكون هناك أي تردد في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية التي تعتزم روسيا نشرها في بلاده إذا لزم الأمر، وفق ما نقلت وكالة بيلتا للأنباء.

وأضاف لوكاشينكو أن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في روسيا البيضاء يهدف إلى ردع أي معتد محتمل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم الجمعة إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بين السابع والثامن من تموز/ يوليو وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة.

ويبدأ انتشار الأسلحة قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو في ليتوانيا المجاورة لدولة بيلاروسيا.