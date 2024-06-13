رداً على قرار "الطاقة الذرية".. إيران تزيد تخصيب اليورانيوم في موقعين نوويين

كشف تقرير لوكالة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران أبلغتها بنيتها تركيب أجهزة طرد مركزي في موقعي فوردو ونطنز النوويين، وذلك بعد ساعات من تقرير لـ"رويترز" قالت فيه إن طهران تعزز قدرتها على تخصيب اليورانيوم ردا على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة قبل أيام.

وأبلغت إيران الوكالة في 9 و10 يونيو/ حزيران الجاري أنه سيتم تركيب 8 مجموعات تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو للتخصيب خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، بحسب "رويترز".

وتحققت الوكالة يوم 11 يونيو من أن إيران أكملت تركيب أجهزة طرد مركزي في مجموعتين في فوردو، وكان يجري تركيب أجهزة في 4 مجموعات إضافية.