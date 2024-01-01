اتهامات روسية أوكرانية متبادلة بشن هجمات مع العام الجديد

قال رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية المعين من قبل روسيا دونيس بوشلين إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك في الساعات الأولى من العام الجديد.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون أوكرانيون إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل في هجوم جوي نفذته روسيا على أوديسا.

وقال بوشلين على تطبيق تيليجرام إن 14 شخصا أصيبوا أيضا في "قصف عنيف" شنته القوات الأوكرانية على وسط دونيتسك.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا التي تضم مدينة تحمل نفس الاسم إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل في هجوم بطائرة مسيرة روسية على أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وأضاف كير على تطبيق تيليجرام أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم لكن الحطام المتساقط تسبب في عدة حرائق في مبان سكنية في أجزاء مختلفة من المدينة بالإضافة إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الروسي استهدف أيضا منطقتي ميكولايف ودنيبرو.