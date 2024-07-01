رسالة إلى "حافة الحرية".. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا صوب الشرق، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، "الاثنين بالتوقيت المحلي".

وقالت الوكالة إن "جيش كوريا الجنوبية يحلل عملية الإطلاق".

وبحسب "رويترز"، كانت كوريا الشمالية انتقدت في وقت سابق اليوم، مناورات عسكرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قبل أيام، وهددت "برد ساحق" على مثل هذه المناورات.

وبدأت الدول الثلاث يوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق شاركت فيها مدمرات بحرية وطائرات مقاتلة وحاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت التي تعمل بالطاقة النووية وذلك بهدف تعزيز الدفاع ضد الصواريخ والغواصات والهجمات الجوية.

والمناورات التي أُطلق عليها اسم "حافة الحرية" تم الاتفاق عليها في القمة الثلاثية التي عقدت العام الماضي في كامب ديفيد لتعزيز التعاون العسكري وسط أجواء مشوبة بالتوتر في شبه الجزيرة الكورية جراء تجارب الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها أجرت بنجاح تجربة مهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية، لكن كوريا الجنوبية نفت صحة ذلك الادعاء ووصفته بأنه "تضليل" هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.