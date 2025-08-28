بعد 78 يوما من "الضربة النووية".. إيران تعلن استمرار عمليات تقييم الأضرار

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن خبراء الهيئة مستمرون حالياً في إعداد تقرير فني يقيم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أن الظروف الأمنية للبيئات المتضررة تجعل هذا الإجراء يستغرق وقتاً طويلاً.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور أكثر من 78 يوما على انتهاء حرب الـ12يوما بين طهران وتل أبيب، والتي شهدت في آخر أيامها تدخلا مباشرا من واشنطن عبر قصف المفاعلات النووية الإيرانية لا سيما مفاعل فوردو بقنابل خارقة حملتها قاذفات B2 الشبحية.

وشدد إسلامي على أن البرنامج النووي الإيراني "أحد متطلبات التطور العلمي للبلاد وسيستمر"، لافتاً إلى أن أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعرض على المجلس الأعلى للأمن القومي بعد مشاورات بين مدير الوكالة ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك وفقاً للقانون.

في سياق متصل، نشر معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS) تقريراً جديداً أفاد بأن إيران بدأت عمليات "تنظيف سريعة" في موقع نووي حساس شمالي طهران يُعرف باسم "مجده" أو "لويزان-2"، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفته.

وأظهر التقرير، الصادر يوم أمس الأربعاء، صور أقمار صناعية عالية الدقة التُقطت في 3 يوليو/تموز الماضي و19 أغسطس/آب الجاري، تؤكد أن إيران شرعت في إزالة أنقاض المباني المدمّرة أو المتضررة بشدة بعد الغارات الإسرائيلية، في محاولة محتملة لإزالة أي دلائل على أبحاث أو أنشطة متصلة بتطوير أسلحة نووية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في وقت سابق وجود صلة مباشرة بين موقع "مجده" وبرنامج سري لتطوير السلاح النووي يُعرف بـ"مشروع آماد"، إلا أن إيران رفضت دوماً السماح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع.

ويقع الموقع بجوار جامعة "مالك أشتر" التابعة لوزارة الدفاع، وتولت إدارته منذ العام 2011 منظمة "سبند" التي كان يرأسها العالم الراحل محسن فخري زاده.

وخلال جولة التصعيد العسكري في يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل غارتين على الموقع؛ الأولى استهدفت مباني مرتبطة بمجموعة "شهيد كريمي" ومؤسسة الفيزياء التطبيقية، بينما دمّرت الغارة الثانية مبنى المؤسسة بالكامل.

وأشار المعهد إلى أن إيران سبق أن لجأت إلى عمليات مماثلة في مواقع نووية أخرى لإخفاء أدلة عن أعين مفتشي الوكالة الدولية.

ولم تُعلّق السلطات الإيرانية على هذه التقارير، فيما امتنعت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن الرد.