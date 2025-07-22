الداخلية السورية تعلن تفكيك سيارة مفخخة في ريف حلب (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك سيارة مفخخة في ريف حلب، مشيرة إلى استدعاء فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع، حيث تعاملت مع الموقف، ونجحت بتفكيكها دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

ووفق منشور للوزارة عبر موقع التواصل "إكس"، فإن دوريات الأمن الداخلي تحركت على الفور بعد تلقي بلاغ بوجود سيارة مشبوهة، وطوقت المكان لاحقا ليتم الإعلان فيما بعد عن تفكيك السيارة التي كانت مفخخة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الدوريات قامت بتطويق الموقع واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، حرصاً على سلامة المواطنين وضمان أمن المنطقة.

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وأكدت الداخلية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من خلو المركبة من أي تهديد أمني.