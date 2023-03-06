إيران.. الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة الانتماء لحركة "تحرير الأهواز"

وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن "محكمة الثورة بمدينة الأهواز حكمت على 6 أشخاص من أعضاء حركة النضال العربي لتحرير الأهواز بالإعدام".

وتصنف إيران الجماعات والأحزاب المعارضة لها من القوميات العربية والبلوشية والكردية بأنها "إرهابية" وتتهمها بتلقى دعم من الخارج، وتقوم السلطات الأمنية بملاحقة تلك الجماعات ومؤيديها في داخل البلاد.

وأضافت الوكالة أن "هؤلاء الستة المحكوم عليهم بالإعدام، تسببوا خلال عمليات عسكرية بمقتل اثنين من قوات عناصر الباسيج، هما (علي صالحي مجيد ويونس بحر) في مدينة عبادان، كما قتلوا أحد منتسبي قوات الشرطة يدعى (الله نظر صفري) وشرطيًّا آخر يدعى (محمد رضا رفيعي)".

وأوضحت أن المحكوم عليهم بالإعدام "علي مجدم ومحمد رضا مقدم، من قيادات الفرع الداخلي لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، ومعين خنفري، وحبيب إدريس وعدنان غبيشافي وسالم موسوي لكونهم أعضاء في الحركة".