المرشح المتشدد زاكاني ينسحب من سباق الانتخابات الإيرانية

كان محسن إسلامي المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات في برنامج تلفزيوني، صباح اليوم، قال إن قانون الانتخابات الرئاسية لا ينص على فترة زمنية لانسحاب أي مرشح.

ومساء الأربعاء، انسحب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والذي ورد ذكره كأحد مرشحي "الغطاء"، من المنافسة وأعلن أن تحركه يهدف إلى "الحفاظ على وحدة قوى الثورة، واستجابة لطلب كتابي من هذه القوى".

لكن قاضي زاده هاشمي لم يعلن أن انسحابه تأييد لأي مرشح بعينه، وفي الوقت نفسه، لاقت استقالته ترحيبًا من جهة وانتقادات من جهة أخرى.

ويواصل سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف الإصرار على مواصلة ترشحهما، ورمى أنصارهما والشخصيات السياسية المقربة منهما على شبكات التواصل الاجتماعي كرة التوافق في ملعب المرشحين الآخرين، طالبين من منهم التنحي من أجل تحقيق ذلك.