سلوفاكيا وفنلندا ترسلان أول دفعة مقاتلات ودبابات لأوكرانيا

أعلنت سلوفاكيا،اليوم الخميس، أنها أرسلت أول أربع مقاتلات ميغ-29 وعدت أوكرانيا بها، على أن ترسل تسع مقاتلات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية مارتينا كاكاشيكوفا: "تمّ تسليم أول أربع مقاتلات ميغ-29 بأمان إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "في الأسابيع المقبلة، ستُسلّم الطائرات المتبقية".