هل شاهد بوتين مناظرة بايدن وترامب؟ الكرملين يجيب

ردّ الكرملين، اليوم الجمعة، على سؤال بشأن ما إذا شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المناظرة التي جرت، الخميس، بين الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، والسابق، دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن المناظرة الأمريكية ليست على قائمة القضايا الرئيسية على جدول أعمال (الرئيس بوتين)"، حسبما أوردت "سي إن إن".

وأضاف بيسكوف: "لا أعتقد أنكم تتوقعون أن يضبط الرئيس الروسي المنبه، ويستيقظ في ساعات الصباح الباكر، ليشاهد المناظرة الأمريكية".

وقال بيسكوف: "هذه مسألة داخلية للولايات المتحدة"، مضيفا: "سنطلع بالطبع على جميع التصريحات التي تم الإدلاء بها".