هل شاهد بوتين مناظرة بايدن وترامب؟ الكرملين يجيب
ردّ الكرملين، اليوم الجمعة، على سؤال بشأن ما إذا شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المناظرة التي جرت، الخميس، بين الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، والسابق، دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن المناظرة الأمريكية ليست على قائمة القضايا الرئيسية على جدول أعمال (الرئيس بوتين)"، حسبما أوردت "سي إن إن".
وأضاف بيسكوف: "لا أعتقد أنكم تتوقعون أن يضبط الرئيس الروسي المنبه، ويستيقظ في ساعات الصباح الباكر، ليشاهد المناظرة الأمريكية".
وقال بيسكوف: "هذه مسألة داخلية للولايات المتحدة"، مضيفا: "سنطلع بالطبع على جميع التصريحات التي تم الإدلاء بها".
وفي إشارة إلى التحقيقات السابقة التي أجرتها الولايات المتحدة، والتي خلصت إلى عدم وجود تدخل روسي في الانتخابات (الأمريكية الرئاسية) السابقة، أوضح بيسكوف أن روسيا ستحافظ على هذا الموقف: "عدم التدخل مطلقا" في الانتخابات الأمريكية، و"لن تفعل ذلك هذه المرة".
ولم تخل مناظرة الخميس، بين بايدن وترامب، من الإشارة إلى الرئيس الروسي بوتين بشكل متكرر، إذ وردت الإشارة إليه أكثر من 12 مرة خلال ساعة ونصف الساعة بينما كانا يتنافسان لإظهار من هو الأكثر صرامة على صعيد السياسة الخارجية.
فقد قال ترامب عن بايدن في بداية سلسلة من المشادات بين المرشحين بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة: "لو كان لدينا رئيس حقيقي.. رئيس ... يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدا".
وقال بايدن عن ترامب: "استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس".
وهيمنت على المناقشات بشأن الصراع في أوكرانيا كيفية إنهاء الحرب هناك، والجدل بشأن الدعم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي، وما إذا كانت الدول الأوروبية تساهم بما يكفي في الجهود ضد الغزو الروسي.
من جانبه، كان بوتين قد عبر في وقت سابق عن عدم اهتمامه بنتيجة الانتخابات.
وقال بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما سألته "رويترز" عما إذا كان يعتقد أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستحدث فرقا بالنسبة لموسكو: "في الأساس نحن لا نهتم".
وأضاف: "بالنسبة لنا، لا نعتقد أن النتيجة النهائية تحمل أهمية كبيرة. سنعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأمريكي".