بوتين يشرف على بدء تشغيل سفن حربية وغواصتين نوويتين

وقد حرص على تزويد القوات المسلحة بصواريخ فائقة الحداثة بعضها تفوق سرعته سرعة الصوت، وسفن جديدة وعربات مدرعة. لكن هذه المشاريع غالبا ما تكون باهظة الثمن أيضا، وتتطلب الكثير من الوقت وتشهد تعطيلا بسبب مشاكل فنية ولكن أيضًا بسبب الفساد.

وتكبدت القوات الروسية التي تم تحديثها لكنها لا تزال سيئة التجهيز والتنظيم، انتكاسات عديدة منذ أن شن بوتين الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وتلقّى الأسطول الروسي في البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكوالعام 2014، ضربة شديدة عندما تمكنت القوات الأوكرانية من إغراق طرّاده الرئيسي "موسكفا" في نيسان/أبريل.