بعد الاعتراف التاريخي.. بريطانيا توجه تحذيراً حاداً لإسرائيل

حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إسرائيل من الردّ على قرار المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين، بضمّ المزيد من أراضي الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن يوم الأحد أن المملكة المتحدة، إلى جانب كندا وأستراليا، ستعترف بدولة فلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي خطوة لاقت إدانة من إسرائيل وعائلات الرهائن والولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن كوبر، اليوم الاثنين، ردهّا على سؤال "ما إذا كان التغيير في موقف المملكة المتحدة قد يؤدي إلى توغل إسرائيل بشكل أكبر في الضفة الغربية؟"، بقولها: "لقد كنا واضحين، وكنت واضحة مع وزير الخارجية الإسرائيلي: لقد كنا واضحين للحكومة الإسرائيلية.. لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك".

وأضافت: "الأمر يتعلق بحماية السلام والعدالة، والأهم من ذلك، الأمن في الشرق الأوسط".

كما كان ستارمر أكد أن الاعتراف بفلسطين يمكن أن يُسهم في "إحياء أمل السلام" وإنهاء "فظاعة" الأزمة الإنسانية المتفشية في غزة، مضيفًا "لا يمكننا أن ندع نور السلام ينطفئ".

وفي مقالٍ لها بصحيفة "التايمز"، قالت كوبر: "سيكون من السهل أن يتلاشى الإيمان بحل الدولتين تحت الأنقاض. هذا بالضبط ما يريده المتطرفون من جميع الأطراف. لكن لا يمكننا أن نسمح بضياع الأمل".

وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة والأزمة الإنسانية في القطاع، قال ستارمر في يوليو/تموز إنه سيقدم القرار ما لم توافق إسرائيل على ثلاثة شروط.

وكان أول شروط ستارمر التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وثانيها الاعتراف بحل الدولتين، وثالثها الاتفاق على عدم ضم الضفة الغربية المحتلة، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه اتخذ قرار الاعتراف لعدم استيفاء إسرائيل لأيٍّ من هذه الشروط.

ترحيب معارضة

وأدّت خطوة اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين إلى انقسام سياسي في البلاد، خصوصًا بين التيار اليميني المتطرّف، مقابل اليساري والليبرالي.

وأعرب مجلس نواب اليهود البريطانيين عن "استياء عميق" من إعلان اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، إذ حذّرت كيمي بادنوخ، زعيمة حزب المحافظين، من أن البلاد "ستندم على القرار"، فيما صرح نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، بأن هذه الخطوة "لن تُسهم في تحقيق السلام".

إلا أن السير إد ديفي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، وصف هذه الخطوة بأنها "تاريخية". وقال: "على الحكومة الآن أن تُتابع الأمر وتبذل قصارى جهدها لضمان وقف إطلاق النار، وإنهاء دوامة العنف، وتحقيق حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان نهاية دائمة للصراع".