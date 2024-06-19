إيران.. مستشار بزشكيان ينسحب من برنامج تلفزيوني على الهواء (فيديو)

وقبل هذه الحادثة، توجه شهاب اسفندياري إلى مسعود بزشكيان، مدعيا أن فاضلي لديه اتفاق تعاقدي ليكون عضواً في هيئة التدريس في جامعة بهشتي الحكومية في طهران، وكان له منصب في رئاسة الجامعة ووزارة الطاقة، وقال إن هذا مخالف للقانون؛ لأنه لا يحق للأستاذ الحصول على وظيفة خارج الجامعة باتفاق تعاقدي.

وادعى محمد فاضلي أن شهاب اسفندياري ورئيس الجامعة يكذبان، وأدى استمرار هذا الحديث إلى حدوث صراع كلامي بينهما، وقام محمد فاضلي بإلقاء الميكروفون.

وحصل محمد فاضلي على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة تربية مدرس، وأصبح عضوًا في هيئة التدريس في جامعة الشهيد بهشتي عام 2014.

وفي الأعوام الماضية، كان فاضلي رئيساً سابقاً لمركز الشؤون الاجتماعية لموارد المياه والطاقة، وفي 2013-2017 كان نائباً لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، ومديراً لشبكة دراسات السياسة العامة في وزارة الطاقة.

وقام مسؤولو البرنامج بقطع الميكروفونات عن الشخصين، لكن الأستاذ فاضلي غضب وألقى الميكروفون الخاص به وخرج.

وكانت وزارة التعليم العالي قامت بإقالة محمد فاضلي من جامعة بهشتي عام 2022، استمرارًا لموجة إقالة أساتذة الجامعة خلال فترة الرئاسة الأولى لإبراهيم رئيسي، وقد أثارت ردود فعل العديد من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة.