تقرير: ترامب قد يستغل الفوز المحتمل للجمهوريين في انتخابات الكونغرس لصالحه

رأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقرر لها في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستكون "حدثاً عظيماً" بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت الشبكة، في تحليل إخباري نشرته الخميس: "قبل أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فإن جميع المؤشرات تؤكد وجود عرض قوي من جانب الجمهوريين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفوقهم على الديمقراطيين في مجلس النواب، ومن المحتمل أيضاً أن يحدث ذلك في مجلس الشيوخ".

وأضافت: "هذه أنباء جيدة للغاية بالنسبة لترامب. ففي الوقت الذي تفاوت فيه وجود ترامب خلال الحملات الانتخابية في 2022، فإنه أيّد ونظّم مسيرات لصالح بعض مرشحي الحزب الجمهوري، وهو ما يضع ترامب في الواجهة للحصول على الإشادة، في حالة سير الأمور على ما يرام كما يبدو بالنسبة للجمهوريين في الفترة المقبلة".

وأشارت إلى أن ترامب يدرس استخدام "الموجة الحمراء" المحتملة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بوصفها نقطة انطلاق لحملته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام 2024.

ونقلت الشبكة، عن "بعض الجمهوريين" ترجيحهم أن يطالب ترامب، بالمزيد من التمجيد خلال هذه الانتخابات.

وتابعت: "يمكن تخيّل ما سيكون عليه الوضع في حالة الموجة الحمراء خلال الانتخابات، إذا اجتاح الجمهوريون المشهد، ووقتها سيضع ترامب نفسه في الصدارة بوصفه السبب الرئيسي لانتصارات الجمهوريين، وسوف يحاول استغلال ذلك كنقطة انطلاق لحملة أخرى يمكن أن يطلقها قريباً".

ورأت أنه "لن يكون هناك أحد داخل الحزب الجمهوري يستطيع التدخل والتشكيك في مزاعم ترامب؛ لأنه الصوت الأعلى والشخصية الأشهر في الحزب".