هل ينجح تحالف دول الساحل في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية متكاملة؟

دخلت بوركينافاسو ومالي والنيجر مرحلة جديدة من الديناميكية السياسية والدبلوماسية منذ التوقيع على ميثاق "تحالف دول الساحل" وهو تحالف جديد يجمع بين الدول التي شهدت انقلابات عسكرية مؤخرا.

واعتبر تقرير نشره موقع "الساحل" الناطق بالفرنسية أنّ هذا التوجه الجديد يعكس إرادات رؤساء المجالس العسكرية الحاكمة عاصمي غويتا (مالي) وإبراهيم تراوري (بوركينافاسو) وعبد الرحمن تياني (النيجر) في وضع سياسات لتأمين بلدانهم ودعم استقلاليتها الاقتصادية وإدماجها في المنطقة.

وأكد التقرير أنّ هذه الدول تسعى إلى "تقرير مصيرها بنفسها" من خلال هذا التحالف الذي يأتي خلفا لتحالف دول الساحل والصحراء الخمس.

وأشار إلى أنّ مواجهة هجمات الجماعات المتشددة التي تمثّل الخطر الأبرز في المنطقة يأتي في طليعة أهداف هذا التحالف، لكن بالإضافة إلى هذا المعطى الأمني فإنّ التحالف يرمي أيضا إلى خلق وسيلة جدية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، إضافة إلى خلق تقليد مؤسساتي يجمع المشترك بين هذه الدول على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.