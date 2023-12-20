هل ينجح تحالف دول الساحل في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية متكاملة؟
دخلت بوركينافاسو ومالي والنيجر مرحلة جديدة من الديناميكية السياسية والدبلوماسية منذ التوقيع على ميثاق "تحالف دول الساحل" وهو تحالف جديد يجمع بين الدول التي شهدت انقلابات عسكرية مؤخرا.
واعتبر تقرير نشره موقع "الساحل" الناطق بالفرنسية أنّ هذا التوجه الجديد يعكس إرادات رؤساء المجالس العسكرية الحاكمة عاصمي غويتا (مالي) وإبراهيم تراوري (بوركينافاسو) وعبد الرحمن تياني (النيجر) في وضع سياسات لتأمين بلدانهم ودعم استقلاليتها الاقتصادية وإدماجها في المنطقة.
وأكد التقرير أنّ هذه الدول تسعى إلى "تقرير مصيرها بنفسها" من خلال هذا التحالف الذي يأتي خلفا لتحالف دول الساحل والصحراء الخمس.
وأشار إلى أنّ مواجهة هجمات الجماعات المتشددة التي تمثّل الخطر الأبرز في المنطقة يأتي في طليعة أهداف هذا التحالف، لكن بالإضافة إلى هذا المعطى الأمني فإنّ التحالف يرمي أيضا إلى خلق وسيلة جدية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، إضافة إلى خلق تقليد مؤسساتي يجمع المشترك بين هذه الدول على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ووفق التقرير فإنّ تأسيس هذا التحالف أعقبه عمل خبراء للنظر في المسائل التي سيتم النظر فيها وتناولها ضمن السياسات المشتركة، مشيرا إلى اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول الثلاث جرى في مالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتم خلاله مناقشة مخرجات عمل لجان الخبراء ولا سيما في المجال الاقتصادي وتفعيل سبل التكامل بين هذه الدول.
ونقل التقرير عن وزير الخارجية النيجري باكاري ياو سانغاري قوله إنّه "تحت قيادة الجنرالات عبد الرحمن تياني وعاصمي غويتا وإبراهيم تراوري بدأ هذا التحالف يحلّق، ولا أحد سيوقفه" وفق تعبيره.
ويعتبر الوزير النيجري أنّ هذا التحالف لن يكتفي بتحقيق طموحات شعوب الدول الثلاث، النيجر ومالي وبوركينافاسو، وإنما هو يعبّر عن حاجة أفريقيا كامل أفريقيا إلى ديناميكية جديدة قائمة على مبادئ السيادة والاندماج والتضامن الفاعل بين دولها".
وصرّح وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب من جانبه بأنّ تحرك الجيوش الوطنية في هذه الدول الثلاث وشجاعتها في التعاطي مع الوضع هي الأسس الرئيسية لهذا التحالف، ويمثل التزام هذه الجيوش وانضباطها السبب الأساسي في استعادة الأمن في هذه الدول" بحسب تعبيره.
وقبل الاجتماع الوزاري كان عدد من الخبراء من الدول الثلاث قد اجتمعوا في باماكو، وضمّ الاجتماع خبراء في مجالات الأمن الداخلي والنقل والجمارك والطاقة والمناجم والتجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بهدف وضع خطة عمل مشتركة وموحدة بين الدول الأعضاء في التحالف وتسريع نسق الاندماج بينها.