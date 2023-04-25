الكرملين يسخر من "أكاذيب" حول اختباء بوتين ووجود أشباه له

رفض الكرملين ما قال إنها "أكاذيب" عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له أشباه يحلون محله، وإنه يقضي معظم وقته في مخبأ محصن من الإشعاعات النووية.

جاء ذلك في تصريحات لدميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بشأن ما وصفها أنها "افتراءات على روسيا"، خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وأسباب حرب أوكرانيا والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.