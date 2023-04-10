الصين: المناورات العسكرية في محيط تايوان "أنجزت بنجاح"

أعلنت الصين، الإثنين، أنها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، التي استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى محاكاة "ضرب طوق" حول الجزيرة التي تعتبرها بكين واحدا من أقاليمها.

وأوضح الجيش في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "من الثامن من نيسان/ أبريل إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك".

وأضافت القيادة أنها "اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية".

وتأتي المناورات الصينية التي بدأت السبت، احتجاجًا على لقاء جمع الأربعاء في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.