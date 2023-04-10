الصين: المناورات العسكرية في محيط تايوان "أنجزت بنجاح"
أعلنت الصين، الإثنين، أنها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، التي استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى محاكاة "ضرب طوق" حول الجزيرة التي تعتبرها بكين واحدا من أقاليمها.
وأوضح الجيش في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "من الثامن من نيسان/ أبريل إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك".
وأضافت القيادة أنها "اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية".
وتأتي المناورات الصينية التي بدأت السبت، احتجاجًا على لقاء جمع الأربعاء في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.
"حصار جوي"
وأفاد الجيش الصيني أن هدف المناورات هو محاكاة "تطويق كامل" للجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ولا سيما من خلال فرض "حصار جوي" وفق ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي الصيني.
وحذر وانغ وينبين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إحاطة إعلامية الإثنين، بأن "استقلال تايوان والسلام في مضيق تايوان نقيضان" مضيفًا "إذا أردنا حماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان علينا أن نعارض بحزم أي شكل من أشكال الانفصال المؤدي إلى استقلال تايوان".
وأوضحت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني، أن حاملة الطائرات "شاندونغ"، "شاركت في مناورات اليوم" الإثنين. وتملك الصين حاملتي طائرات فقط.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت طائرات مطاردة وسفن حربية بمحاكاة عمليات قصف محددة الأهداف في الجزيرة.
صواريخ "جاهزة للاستخدام
وسعت الولايات المتحدة التي طلبت من بكين "ضبط النفس"، إلى عرض قوة أيضًا. فنفذت المدمرة الأمريكية "ميليوس" الإثنين عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة" في منطقة من بحر الصين الجنوبي تطالب بها بكين.
ونددت الصين على الفور بهذا "التوغل".
وقالت اليابان، إنها أمرت بتحليق طائرات مطاردة في الأيام الأخيرة ردًّا على إقلاع طائرات من حاملة الطائرات الصينية شاندونغ والعودة إليها.