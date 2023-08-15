في رسالة إلى الزعيم كيم.. بوتين يدعو لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية



هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمناسبة ما يعرف بـ"يوم تحرير كوريا، مؤكدا على ثقته ببناء التعاون لصالح تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاء في البرقية التي نشرها موقع الكرملين،"عزيزي السيد كيم جونغ أون، تقبلوا تهانينا بمناسبة يوم تحرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين، الذين قاتلوا معا لتحرير بلدكم من الحكم الاستعماري الياباني".

وتابع بوتين في برقيته "أنا واثق من أننا سنواصل بناء التعاون الثنائي في جميع المجالات لصالح شعوبنا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا ككل".

وأعرب بوتين عن تمنياته لكيم جونغ أون بالصحة والنجاح، "وتمنى لجميع مواطني كوريا الشمالية السعادة والازدهار".