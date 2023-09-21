ليس من بينها "أتاكمز".. واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات جوية كبيرة

كشف البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستزوّد أوكرانيا بقدرات جوية كبيرة، للمساهمة بدعمها في حربها ضد روسيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن، على الرغم من ذلك، لن يزوّد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" في المرحلة الراهنة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأمريكي للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، الذي يزور واشنطن حاليًا، التزام واشنطن بتزويد كييف بالأسلحة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد كشف أن الرئيس بايدن سيعلن، اليوم، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن قدرات دفاع جوي.

وقال جايك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأمريكي "قرر أنه لن يزوّد كييف بصواريخ (أتاكمز)، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلاً".

وقال ساليفان: "مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت الاحتلال أو السيطرة الروسية، اليوم، أولاً بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، وأيضًا، إلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه".

ويطالب بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي من المعارضة الجمهورية، الولايات المتحدة بوضع حد للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، معتبرين أن قضيتها خاسرة.

وأعلن "زيلينسكي" أن مغادرته الولايات المتحدة دون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل "خيبة أمل" بالنسبة له.