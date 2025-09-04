ترامب يضغط وبريتوريا تناور.. جنوب أفريقيا تتجه نحو الحضن الآسيوي-الروسي

تواجه العلاقات التجارية لجنوب أفريقيا نقطة تحول حاسمة، حيث يغلق نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق أمام بريتوريا للوصول إلى السوق الأمريكية المفضلة لديها، بينما تتحرك قوى عالمية أخرى لتعميق العلاقات الاقتصادية معها.

تحديات الرسوم الجمركية

فرضت واشنطن تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 30% على صادرات جنوب أفريقيا في أبريل/نيسان 2025، وهي الأعلى في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، ما هدد قطاعات رئيسة مثل السيارات والزراعة والتصنيع، وفق موقع "بزنس إنسايدر أفريقيا".

ويؤكد خبراء التجارة أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف وإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، وربما إبطال الوضع التجاري التفضيلي لبريتوريا بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو ما يقوض عقودًا من العلاقات التجارية بين البلدين.

في المقابل، وجدت جنوب أفريقيا استقبالاً دافئًا على الساحة العالمية، حيث تتجه القوى الكبرى مثل اليابان وروسيا والصين إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع بريتوريا، معتبرة إياها بوابة استراتيجية للسوق الأفريقية الضخمة التي يزيد تعدادها على مليار نسمة.

الثقة اليابانية في جنوب أفريقيا

على هامش مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، استضافت جنوب أفريقيا منتدى أعمال رفيع المستوى لتسويق نفسها كوجهة استثمارية رائدة لليابان.

وقال تاكافومي سوزوكي، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، إن المؤتمر يوفر فرصة "لإنشاء وإعادة بناء علاقات جديدة بين أفريقيا وجنوب أفريقيا واليابان".

وفي صناعة السيارات، أشاد توشي إيماي، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا تسوشو، بنجاح سيارة تويوتا الهجينة المصنعة في جنوب أفريقيا والتي أصبحت من الأكثر مبيعًا في القارة، مؤكدًا أن البلاد تمثل بوابة أفريقيا للشركة، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفي يونيو/حزيران، قاد نائب الرئيس بول ماشاتيل وفدًا رفيع المستوى إلى موسكو، حيث التقى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لتعزيز التعاون في التجارة والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية.

وأكد ماشاتيل على الميزة الجغرافية لجنوب أفريقيا، داعيًا الشركات الروسية للشراكة معها للوصول إلى سوق أفريقي يضم أكثر من مليار شخص.

كما وسعت الصين علاقاتها التجارية مع جنوب أفريقيا، حيث قدمت بكين بروتوكولًا لتصدير خمس فواكه ذات نوى من جنوب أفريقيا، بما في ذلك المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق والبرقوق المجفف، مع التفاوض على الكرز والمانجو لاحقًا.

ويعد هذا التوسع إنجازًا مهمًا للقطاع الزراعي التصديري في بريتوريا، ويعزز قدرتها على تنويع منتجاتها الزراعية لتعويض تأثير القيود الجمركية الأميركية.

دور البريكس والهند

تسعى جنوب أفريقيا، العضو الأفريقي الوحيد في مجموعة البريكس، إلى استغلال التكتل لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي مع الاقتصادات الناشئة خارج المدار الغربي.

ومع توسع بريكس+ ليشمل مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، أصبح التكتل يمثل نحو خُمسي التجارة العالمية ونصف سكان العالم، ما يوفر فرصة لتحويل تجارة أفريقيا من السلع الخام إلى القيمة المضافة.

في الوقت ذاته، عززت الهند حضورها الاقتصادي في جنوب أفريقيا، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية من 8 إلى 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع استثمارات هندية تقارب 10 مليارات دولار في قطاعات مثل السيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات.

واستفادت الشركات الهندية من إنشاء غرفة التجارة الهندية -الجنوب أفريقية واتفاقيات تمويل جديدة لتسريع الصفقات عبر الحدود، مؤكدة دور جنوب أفريقيا كبوابة للسوق الأفريقية الأوسع.

ويبين التباين في المعاملة بين الولايات المتحدة وآسيا الديناميكيات المتغيرة في التجارة العالمية لجنوب أفريقيا؛ ففي حين أدت سياسات ترامب وتعريفاته الجمركية إلى تعقيد وصول بريتوريا إلى السوق الأمريكية، رحبت اليابان وروسيا والصين بها بنشاط، مما يعكس رسالة واضحة: مع برودة واشنطن، تُمد القوى العالمية الأخرى الأيدي، معيدة تشكيل الخريطة العالمية للفرص للاقتصاد الأكثر تصنيعًا في أفريقيا.