"القبة سي".. سلاح إسرائيلي جديد لصد "الأهداف المعادية" في البحر (فيديو)

وتستخدم إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" منذ أكثر من عقد، بهدف اعتراض الصواريخ التي تطلقها حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" من غزة، فيما استثمر الجيش الإسرائيلي تكنولوجيا "القبة سي" لحماية احتياطاته من الغاز في شرق المتوسط.

وكشفت إسرائيل لأول مرة عن "القبة سي" في عام 2014، فيما جرى الإعلان عن تشغيلها في 2022، حيث لقيت إشادة كبيرة باعتبارها "معلما هاما".

وقال وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس، إنها تعزز عمل "القبة الحديدية"، وأنها باتت جزءا من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة المستويات.

وتستخدم منظومة "القبة سي" بشكل مشابه لـ"القبة الحديدية" ومن خلال التكنولوجيا نفسها، إلا إنها مثبتة على السفن.