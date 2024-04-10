"القبة سي".. سلاح إسرائيلي جديد لصد "الأهداف المعادية" في البحر (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي، نشر منظومة الدفاع الجديدة المعروفة باسم "القبة سي"، بهدف التصدي لما قالت إنه "هدف مشبوه" اخترق المجال الجوي للبلاد قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب.
وبإمكان هذه المنظومة الصاروخية، التصدي للأهداف المعادية في البحر وفي ظروف صعبة، نظرا للمزايا التي تتمتع بها.
وجرى تداول صور ومقاطع فيديو للمنظومة نُشرت للمرة الأولى، وتظهر إطلاقها للصواريخ واعتراض مقذوفات أطلقت فوق البحر.
ووفق شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" الحكومية، تعتبر المنظومة الدفاعية "سي دوم" النسخة البحرية من "القبة الحديدية"، وتستخدم نفس نظامها، حيث جرى نصبها على متن سفينة ساعر الحربية الألمانية الصنع.
وتستخدم إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" منذ أكثر من عقد، بهدف اعتراض الصواريخ التي تطلقها حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" من غزة، فيما استثمر الجيش الإسرائيلي تكنولوجيا "القبة سي" لحماية احتياطاته من الغاز في شرق المتوسط.
وكشفت إسرائيل لأول مرة عن "القبة سي" في عام 2014، فيما جرى الإعلان عن تشغيلها في 2022، حيث لقيت إشادة كبيرة باعتبارها "معلما هاما".
وقال وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس، إنها تعزز عمل "القبة الحديدية"، وأنها باتت جزءا من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة المستويات.
وتستخدم منظومة "القبة سي" بشكل مشابه لـ"القبة الحديدية" ومن خلال التكنولوجيا نفسها، إلا إنها مثبتة على السفن.
وتقول الشركة إن المنظومة قادرة على اكتشاف الأهداف واعتراضها في سيناريوهات صعبة، في حين إن مهمتها تتمثل في "حراسة الأصول الاستراتيجية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والحفاظ على التفوق البحري الإقليمي لدولة إسرائيل".
كما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت إنها "مصممة لاعتراض الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار لحماية البنية التحتية البحرية ومنصات الغاز والأصول البحرية الأخرى".