تحقيق: رصاصات أوروبية الصنع تستخدم "لقمع الاحتجاجات" في إيران

توصل تحقيق أجراه فريق "فرانس 24 " إلى أدلة تظهر "استخدام رصاص شركة (شديت) الفرنسية الإيطالية لقمع الاحتجاجات في إيران".

كما أفاد تقرير نشره موقع إذاعة "صوت أمريكا" بالنسخة الفارسية، السبت، بأنه "تم استخدام تلك الرصاصات على نطاق واسع في إيران منذ عام 2011، ويعد هذا انتهاكًا واضحًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في ذلك العام".

وبحسب التقرير، "طلب فريق مراقبة فرانس 24 في تحقيقهم من الإيرانيين إرسال صور الذخيرة المستخدمة في قمع الاحتجاجات".

وأضاف: "حلل الفريق أكثر من مائة صورة وفيديو تظهر الغاز المسيل للدموع والرصاص وكرات الطلاء وقذائف البنادق التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية على نطاق واسع، بأنها صناعة أوروبية".

وتابع: "في حين أن معظم قذائف البنادق التي تم تصويرها صُنعت في إيران، فإن 13 قذيفة تم العثور عليها في ثماني مدن إيرانية مختلفة كانت تحمل شعار شركة شديت".

وأوضح التقرير الأوروبي: "تم استخدام الرصاص من ماركة شديت على نطاق واسع من قبل قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية لسنوات".

وقال عنصر في قوات الأمن الإيرانية لـ "فرانس 24"، إن "وحدته تتلقى أحيانًا خراطيش صيد".

وشديت (Cheddite) لديها مصانع في إيطاليا وفرنسا، ومقرها في ليفورنو بإيطاليا، وبورج ليه فالينس في مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا.