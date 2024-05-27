محللون: مناظرات المرشحين الأوروبيين لا تؤثر على الرأي العام الفرنسي

يرى محللون سياسيون فرنسيون أن المناظرات بين المترشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي لا تؤثر على الرأي العام الفرنسي.

وقال الباحث السياسي الفرنسي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسية، هشام لهميسي، إنه "لا توجد أي مناظرة أوروبية حقيقية، لأن الناخبين يصوتون عموماً في ظل جهل تام بالدور الذي تلعبه المؤسسات الأوروبية، ويتخذون قراراتهم استناداً إلى مسائل داخلية".

وأضاف لهميسي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "الأحزاب ليست على مستوى المهمة المطلوبة للتأثير على الرأي العام الفرنسي.. ومعظم ممثلي الأحزاب يستمرون في الحديث عن مواضيع لا تقع ضمن اختصاص البرلمان الأوروبي".

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى صعود اليمين المتطرف في فرنسا بشكل أساسي، ونتيجة "أزمة شرعية" العمل السياسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته.