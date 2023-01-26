الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بإرسال الطائرات المسيرة

قالت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الكوريتين انتهكتا هدنة بشأن حدودهما المشتركة، بإرسال الطائرات المسيرة في أجواء بعضهما البعض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية قد عبرت إلى أجواء الجنوب يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول، مما دفع جيش كوريا الجنوبية لإرسال الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، وكذلك إرسال طائرات الاستطلاع إلى الشمال لتصوير مواقع عسكرية.

وتقود الولايات المتحدة قيادة الأمم المتحدة التي ساهمت في الإشراف على المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين منذ أن أنهت هدنة الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953.