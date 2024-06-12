خبراء: زيلينسكي في برلين لبحث المرحلة الجديدة من الصراع مع روسيا

يرى خبراء روس أن زيارة الرئيس الأوكراني إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتز، والمشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة الألمانية لبحث أفق إعادة إعمار أوكرانيا، ستحمل أيضا مباحثات للمرحلة الجديدة في الصراع مع روسيا.

ويحمل زيلينسكي الكثير من الملفات ليبحثها مع القادة الألمان، من أبرزها مواصلة الدعم العسكري والمالي لبلاده.

تحشيد الدعم

ويؤكد خبراء روس، حاورهم "إرم نيوز"، أن المقصد من هذه الزيارة مناقشة ما أسموه "المرحلة الجديدة" في الصراع، وبحسب هؤلاء، فالأشهر الأخيرة "شهدت تطوراً لافتاً في طريقة الإدارة الغربية للصراع مع روسيا على الأراضي الأوكرانية، وأن زيلينسكي يحاول رفع السقف الغربي في الحرب لتسجيل ما يمكن تسجيله ضد روسيا".

وقال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية دينيس خوتوروف إن "زيلينسكي يريد إقناع ألمانيا بإعطائه المزيد من الصواريخ التي تصل إلى عمق روسيا، وتوسيع حدود المنطقة المسموح لكييف بها ضرب الأراضي الروسية؛ كون ألمانيا تعدّ متحفظة كثيراً، وقضى معها عامين ونصف العام تقريبا من الصراع حتى سمحت لكييف بضرب الأراضي الروسية بسلاح ألماني".

وأضاف: "رئيس أوكرانيا سيبحث معطيات المرحلة الجديدة التي تعتبر حاسمة؛ فالقوات الروسية تتقدم كل يوم، وتابعت تقارير صدرت من الغرب تقول إن القوات الأوكرانية لن تصمد حتى نهاية الصيف، لذلك يريد زيلنيسكي تحشيد الدعم أكثر طمعا برفع السقف الغربي، إذ بدأ يروج لضرورة ضرب الطيران الروسي وإسقاط صواريخ روسية وهي في الأجواء الأوكرانية بدفاعات جوية غربية من خارج أوكرانيا".