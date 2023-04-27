كندا تنفذ أول رحلة إجلاء من السودان

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الخميس، إن بلادها نفذت أول رحلة إجلاء لها من السودان، وإنها تعمل على إخراج المزيد من الكنديين من هناك في أسرع وقت ممكن.

وتسارع الدول على مستوى العالم لإخراج الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب من السودان بعد اندلاع صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتم إجلاء حوالي 180 كنديا في وقت سابق بمساعدة دول أخرى فيما تعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ عملياتها الخاصة لإجلاء المدنيين.