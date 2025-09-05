هل تجمع الملاعب الأمريكية بوتين وترامب مجددًا؟

تحدث الكرملين عن إمكانية حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كأس العالم لكرة القدم 2026، إذا ما تلقى دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

إذ من المُقرر أن تُقام البطولة في الفترة من الـ11 من يونيو إلى الـ19 من شهر يوليو من عام 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.

وحول احتمالية حضور بوتين للبطولة العالمية في الولايات المتحدة، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مشاركته في فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي: "لِمَ لا؟ إذا وجه الرئيس الأمريكي دعوة، فمن الممكن أن تتم الزيارة".

وفي وقت سابق صرح ترامب بأنه قد يوجه دعوة لبوتين من أجل حضور المونديال العالمي، مؤكدا أن القرار سيعتمد على "ما ستؤول إليه الأوضاع في حينه".

في حين أكد بوتين وجود "حوار مفتوح مع الرئيس ترامب، وهناك اتفاقية على أننا في حالة الضرورة يمكننا الاتصال ببعضنا البعض والتحدث. وهو يعلم أنني منفتح على هذه المحادثات، وأنا أعلم أنه منفتح عليها أيضًا".

وأشار خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، أن هذه الآلية تسمح بتبادل الآراء بشكل مباشر وفعال عندما تتطلب القضايا الدولية ذلك.

وجرت عدة مكالمات هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي آخرها كانت في الـ18 من شهر آب/أغسطس الماضي عقب اجتماع ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين.

ويأتي ذلك، بعد أن أصبح بوتين أول زعيم روسي يزور ولاية ألاسكا، حيث التقى هناك ترامب في الـ15 من شهر آب/أغسطس الماضي، في محطة أثارت اهتماما واسعا على الساحة الدولية.