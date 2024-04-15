مقتل 4 أوكرانيين في هجوم روسي على دونيتسك

قتل 4 أشخاص في قصف روسي على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن السلطات الأوكرانية الاثنين.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن خذا القصف يأتي في وقت تسعى فيه القوات الروسية إلى تحقيق مزيد من التقدم في المنطقة الصناعية المدمرة.

وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين إن هجمات وقعت في ساعة متأخرة الأحد على بلدة سيفرسك التعدينية التي تحيط بها القوات الروسية وأودت بأربعة أشخاص.

وكتب فيلاشكين على وسائل التواصل الاجتماعي: "تعرضت المدينة مساء أمس لقصف براجمات صواريخ. وتأكد الآن مقتل أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 36 و86 عاما نتيجة هذا القصف".

وكثيرا ما تعرضت سيفرسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يقدر بنحو 11 ألف نسمة، لقصف روسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وأعلنت روسيا ضم منطقة دونيتسك بأكملها في سبتمبر أيلول 2022 رغم عدم سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وحذر مسؤولون من أن خط الجبهة الشرقية أصبح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد في وقت تواجه فيه أوكرانيا صعوبة في تأمين المزيد من الأسلحة من الحلفاء وتجنيد أعداد إضافية من القوات.