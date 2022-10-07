لأول مرة.. مقرر أممي لـ"مراقبة حقوق الإنسان" في روسيا
فوّض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى الجمعة، مقررا خاصا لمراقبة "قمع المعارضين" في روسيا.
واعتمدت الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة في المجلس قرارًا بهذا الشأن بناء على اقتراح جزء كبير من دول الاتحاد الأوروبي، وبتأييد 17 صوتًا.
وامتنعت 24 دولة عن التصويت وصوتت ست دول ضد الخطوة، بينها الصين.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف موسكو بنص يتعلق بوضع حقوق الإنسان داخل البلاد.
وكان الموضوع مطروحا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان الصيف الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الجدول الزمني للتحرك.
وأطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/ مايو، تحقيقا حول الانتهاكات التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، لكن ضغوطا متزايدة تمارس لكي تنظر الهيئة أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.
وفي 12 تموز/ يوليو، بعثت منظمة العفو الدولية وثماني منظمات غير حكومية دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي تطلب منهم المبادرة إلى قرار لإنشاء ولاية مقرر بشأن روسيا.
وأكدت المنظمات غير الحكومية أنه بإمكان المقرر "جمع وتحليل وتقديم المعلومات بشكل مستقل حول وضع حقوق الإنسان في روسيا"، مشددة على أن الروس "يواجهون عواقب القمع الكبير في بلادهم".
وتقول المنظمات غير الحكومية إن المقرر "سيمنح سلطة لمعارضة القيود المتزايدة على حقوق الإنسان في روسيا وبالنيابة عن أولئك الذين يواجهون الترهيب والمضايقات والتهديد بالانتقام بسبب نشاطهم أو العمل لصالح حقوق الإنسان".
وفي أيلول/ سبتمبر شجبت الأمم المتحدة بشدة وضع حقوق الإنسان في روسيا.
وانتقدت المفوضة العليا بالإنابة ندى الناشف "الترهيب" في روسيا الذي يتعرض له المعارضون للحرب في أوكرانيا، وكذلك "أشكال الرقابة" المختلفة السارية في البلاد.
وردت موسكو بمهاجمة "التحيز" المتزايد للمفوضية العليا.
وتتمتع موسكو التي انسحبت من المجلس عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها قبل بضعة أشهر بسبب غزوها أوكرانيا، بوضع مراقب وعلى هذا الأساس يمكنها التحدث إلى المجلس.