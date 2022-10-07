لأول مرة.. مقرر أممي لـ"مراقبة حقوق الإنسان" في روسيا

وأطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/ مايو، تحقيقا حول الانتهاكات التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، لكن ضغوطا متزايدة تمارس لكي تنظر الهيئة أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.

وفي 12 تموز/ يوليو، بعثت منظمة العفو الدولية وثماني منظمات غير حكومية دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي تطلب منهم المبادرة إلى قرار لإنشاء ولاية مقرر بشأن روسيا.

وأكدت المنظمات غير الحكومية أنه بإمكان المقرر "جمع وتحليل وتقديم المعلومات بشكل مستقل حول وضع حقوق الإنسان في روسيا"، مشددة على أن الروس "يواجهون عواقب القمع الكبير في بلادهم".