أول زيارة رسمية منذ 2016.. وزير خارجية باكستان في الهند
وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى الهند، اليوم الخميس، للمشاركة بمؤتمر دولي، في أول زيارة رسمية لمسؤول باكستاني رفيع إلى الدولة المجاورة الواقعة شرقًا، منذ العام 2016.
وخاضت الجارتان ثلاث حروب منذ تأسيسهما عقب تقسيم شبه الجزيرة الهندية، عام 1947، وبقيت العلاقات متوترة بين الدولتين المسلحتين نوويا في الأعوام القليلة الماضية، ولا سيما بخصوص منطقة كشمير المتنازع عليها.
ويزور زرداري ولاية غوا الهندية الساحلية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب نظيريه الصيني والروسي.
وقال زرداري للصحفيين: "يسعدني جدا أن أصل إلى هنا على رأس الوفد الباكستاني"، مضيفا أنه يأمل أن يكون اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون "ناجحا جدا".
وعلقت باكستان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019، عندما فرضت نيودلهي حكمًا مباشرًا على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الغالبية المسلمة، وطبقت إجراءات أمنية صارمة.
وسحب البلدان كبار دبلوماسييهما، فيما تم طرد أو سحب العديد من الموظفين القنصليين في إجراءات متبادلة.
وجاءت تلك التطورات في أعقاب أزمة عسكرية في وقت سابق من ذلك العام، تمحورت حول كشمير أيضًا، شهدت ضربات جوية متبادلة وإسقاط طائرة مقاتلة هندية.
وتعود آخر زيارة لمسؤول باكستاني كبير إلى الهند لعام 2016 عندما توجه سرتاج عزيز، بصفته آنذاك مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، إلى نيودلهي.
وتتولى الهند حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست العام 2001، وتعد منظمة سياسية واقتصادية وأمنية منافسة للمؤسسات الغربية.
والتقى وزير الخارجية الهندي إس جيشنكار نظيره الروسي سيرغي لافروف قبيل الاجتماع المقرر غدًا الجمعة؛ لمناقشة العلاقات و"مواضيع جدول الأعمال العالمية والإقليمية الحالية".