أول زيارة رسمية منذ 2016.. وزير خارجية باكستان في الهند

وقال زرداري للصحفيين: "يسعدني جدا أن أصل إلى هنا على رأس الوفد الباكستاني"، مضيفا أنه يأمل أن يكون اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون "ناجحا جدا".

وعلقت باكستان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019، عندما فرضت نيودلهي حكمًا مباشرًا على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الغالبية المسلمة، وطبقت إجراءات أمنية صارمة.

وسحب البلدان كبار دبلوماسييهما، فيما تم طرد أو سحب العديد من الموظفين القنصليين في إجراءات متبادلة.

وجاءت تلك التطورات في أعقاب أزمة عسكرية في وقت سابق من ذلك العام، تمحورت حول كشمير أيضًا، شهدت ضربات جوية متبادلة وإسقاط طائرة مقاتلة هندية.