الجيش الإسرائيلي يقتحم مجدداً جنين بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات كبيرة من اجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وكانت الضفة الغربية شهدت منذ السابع من أكتوبر يوم تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة، اقتحامات عنيفة وموجة اعتقالات طالت العديد من المدنيين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الموقوفين حتى الساعة أكثر من 3 آلاف.