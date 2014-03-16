المعارضة تعتبر السلاح النوعي هو الحل الوحيد لإسقاط الأسد

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الجربا يحث المجتمع الدولي على ضرورة الالتزام الفوري بالوعود المرتبطة بالتسليح النوعي التي قطعوها قبل جنيف وخلاله .