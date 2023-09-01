روسيا تعلن سيطرتها على "مواقع رئيسة" قرب كوبيانسك شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها سيطرت على "مواقع رئيسة على مرتفعات" قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام: "في اتجاه كوبيانسك، تحسَّن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل للعدو ومواقع رئيسة على مرتفعات".

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 281 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الأسبوع الماضي، من بينها 29 فوق مناطق غرب روسيا، في إشارة للمدى الذي وصلت إليه حرب المسيَّرات بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، "أُسقطت 281 طائرة مسيَّرة أوكرانية... من بينها 29 مسيَّرة في المناطق الغربية في روسيا الاتحادية".