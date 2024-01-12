ستيفان سيجورني.. أصغر وزير خارجية في فرنسا يرث عبئا ثقيلا

أصبح ستيفان سيجورني (38 سنة)، أصغر وزير خارجية في تاريخ فرنسا، يرث من سابقته كاثرين كولونا ملفات ثقيلة، يجدها على طاولته، بعد أن كانت قضايا الدبلوماسية تُحل في مكتب الرئاسة بقصر الإليزيه.

ووصف موقع إذاعة "راديو فرنسا" الوزيرة السابقة، بـ"قليلة الدراية بالسياسة وغياب الرؤية"، ونشبت في عهدها الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط وأخرى مع الجزائر، فيما فقدت فرنسا نفوذها في مناطق هيمنتها السابقة بأفريقيا، وهي ملفات يحتاج الوزير إعادة ترتيبها.

وشغل سيجورني منصب رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيم مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي منذ عام 2019، وهي مجموعة برلمانية ليبرالية مؤيدة لأوروبا.

ويُعتبر سيجورني مقربا من الرئيس، إذ كان مستشارًا لماكرون خلال توليه وزارة الاقتصاد في 2014، ثم عمل مستشارا سياسيا وقانونيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2017.

وقالت صحيفة لوبوان الفرنسية إن بروفايل الوزير الشاب "غريب على وزارة الخارجية الفرنسية"، واعتبرت تعيينه "هزة" في دواليب الخارجية من أجل إصلاح السلك الدبلوماسي.

وينفض ماكرون الغبار عن الوزارة السيادية بتعيينه سيجورني، وفق الصحيفة، بعد أن فقدت نصف موظفيها على مدى العقود الماضية.