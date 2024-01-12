ستيفان سيجورني.. أصغر وزير خارجية في فرنسا يرث عبئا ثقيلا
أصبح ستيفان سيجورني (38 سنة)، أصغر وزير خارجية في تاريخ فرنسا، يرث من سابقته كاثرين كولونا ملفات ثقيلة، يجدها على طاولته، بعد أن كانت قضايا الدبلوماسية تُحل في مكتب الرئاسة بقصر الإليزيه.
ووصف موقع إذاعة "راديو فرنسا" الوزيرة السابقة، بـ"قليلة الدراية بالسياسة وغياب الرؤية"، ونشبت في عهدها الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط وأخرى مع الجزائر، فيما فقدت فرنسا نفوذها في مناطق هيمنتها السابقة بأفريقيا، وهي ملفات يحتاج الوزير إعادة ترتيبها.
وشغل سيجورني منصب رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيم مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي منذ عام 2019، وهي مجموعة برلمانية ليبرالية مؤيدة لأوروبا.
ويُعتبر سيجورني مقربا من الرئيس، إذ كان مستشارًا لماكرون خلال توليه وزارة الاقتصاد في 2014، ثم عمل مستشارا سياسيا وقانونيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2017.
وقالت صحيفة لوبوان الفرنسية إن بروفايل الوزير الشاب "غريب على وزارة الخارجية الفرنسية"، واعتبرت تعيينه "هزة" في دواليب الخارجية من أجل إصلاح السلك الدبلوماسي.
وينفض ماكرون الغبار عن الوزارة السيادية بتعيينه سيجورني، وفق الصحيفة، بعد أن فقدت نصف موظفيها على مدى العقود الماضية.
وُلد ستيفان سيجورني في 26 مارس/ آذار 1985 في فرساي شمالي فرنسا، وتخرج من جامعة بواتيي وهو محام.
واعتبرت "وكالة أسوشيتد برس" أن وصول سيجورني إلى وزارة الخارجية، يعني عدم تولي أي امرأة للمناصب العليا في حكومة غابرييل أتال، على الرغم من التزام ماكرون بالمساواة بين الجنسين.
وتضمنت الحكومات في عهد ماكرون، منذ انتخابه لأول مرة في عام 2017، شخصيات من اليمين واليسار، لكن العديد من المراقبين اعتبروا المناقشة الأخيرة حول مشروع قانون الهجرة رمزا لتحول الحكومة نحو اليمين، إذ لم يتمكن تحالف ماكرون الوسطي من تمرير الإجراء إلا بعد عقد اتفاق مع الجمهوريين.
أفادت الصحافة الفرنسية أنه سيتعين على عضو البرلمان الأوروبي أن يثبت نفسه أمام ماكرون، الذي يفرض نفسه في القضايا الدولية منذ وصوله إلى الرئاسة، بدءا بأوكرانيا، حيث خططت كاثرين كولونا زيارة في نهاية الأسبوع لتأكيد دعم باريس لكييف. يأتي أيضا الوضع في غزة، إذ تريد فرنسا مواصلة الضغط على إسرائيل، نظرا لآلاف المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا بسبب القصف.
وذهب موقع راديو فرنسا أن سيجورني يواجه تحديا بتولي ملف الدبلوماسية الذي يعتبر مجالا محجوزا لقصر الإليزيه، إذ يأخذ ماكرون جميع القرارات الدبلوماسية محاطا بمستشاريه.
وذكّر الموقع بتهميش وزيرة الخارجية السابقة قبل أسابيع، عندما أعلن ماكرون فكرة التحالف الدولي ضد حماس، على غرار التحالف الذي تم تشكيله ضد داعش الإرهابي، قبل أن يتخلى عنها بسرعة.
ورجح التقرير أن وصول ستيفان سيجورني، المبتدئ في مجال الدبلوماسية، إلى الوزارة لن يكون مطمئنا للمكلفين بالملف في الإليزيه.