هجوم روسي بالمسيرات على مدينة أوديسا الأوكرانية

قتل شخص واحد على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيرة على مدينة أوديسا الأوكرانية، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة، بينما أعلنت موسكو اعتراض عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة.

وكتب رئيس البلدية غينادي تروخانوف على تيليغرام: "تعرضت أوديسا لهجوم بطائرات مسيرة معادية، حيث اقتربت أكثر من 20 طائرة مسيرة من المدينة من اتجاهات مختلفة".

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وأضاف "تضررت بنية تحتية مدنية نتيجة الهجوم. اشتعلت النيران في مبنى سكني شاهق"، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يعملون على إخراج السكان منه ومؤكدا "مقتل شخص واحد".

وأفادت خدمة الطوارئ في منطقة أوديسا لاحقا أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من شقق محترقة، لكن "امرأة من بين الذين تم إنقاذهم توفيت" لاحقا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت 87 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 5 ساعات، مساء الجمعة، بينها 48 طائرة فوق منطقة بريانسك الحدودية مع شمال أوكرانيا و5 طائرات فوق منطقة موسكو.