ارتفاع عدد الرعايا التايلانديين المحتجزين لدى حماس إلى 19

قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الجمعة، إن عدد الرعايا التايلانديين، الذين تحتجزهم حركة حماس رهائن ارتفع إلى 19 من بين ما لا يقل عن 200 رهينة محتجزين في أعقاب هجوم الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في جنوب إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان أن 30 مواطنا قُتلوا حتى الآن في الأحداث، وأن 19 محتجزون رهائن حتى اليوم الجمعة.