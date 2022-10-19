النرويج: "استخبارات أجنبية" وراء تحليق الطائرات بدون طيار



اتهم رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، اليوم الأربعاء، أجهزة "استخبارات أجنبية" بالوقوف وراء تحليق عدد كبير من الطائرات بدون طيار في البلاد، مشيرًا بإصبع الاتهام بشكل غير مباشر إلى روسيا.

في وقت سابق، أعلنت الشرطة النرويجية اعتقال روسي هو نجل صديق مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة تسيير طائرة بدون طيار بشكل غير قانوني في أرخبيل سفالبارد الواقع في منطقة القطب الشمالي الاستراتيجية الجيوسياسية.

وهو سابع روسي يُلقى القبض عليه خلال أيام للاشتباه بتوجيهه طائرات مسيرة بشكل غير قانوني أو التقاط صور في مناطق محظورة في الدولة الاسكندينافية التي تحاذي روسيا في أقصى الشمال.

إلى جانب العديد من الدول الغربية الأخرى، منعت النرويج الروس والكيانات الروسية من التحليق فوق أراضيها بعد غزو موسكو لأوكرانيا، سواء بمسيَّرات أو بطائرات، الأمر الذي يعاقب بالسجن ثلاث سنوات فيما يُعاقب التصوير غير المصرح به بالسجن مدة عام واحد.

حالة تأهب قصوى

وسُجل تحليق عدد من المسيرات الغامضة في النرويج في الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع، إلى جانب تفجيرات اعتبرت تخريبية على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، أوسلو إلى تعزيز الأمن حول البنية التحتية الاستراتيجية، لا سيما منصات النفط والغاز البحرية.

عُرِّف آخر روسي اعتقل في النرويج على أنه أندريه ياكونين، نجل رئيس قطاع السكك الحديد السابق فلاديمير ياكونين الذي يُعتبر مقربًا من بوتين.

قُبض على أندريه ياكونين البالغ 47 عامًا ويحمل الجنسيتين البريطانية والروسية، الاثنين، في هامرفست شمال النرويج، وفقًا لوثائق الشرطة والمحكمة.

وقالت المسؤولة بالشرطة أنيا ميكلسن: "اعترف المشتبه به بتوجيه طائرة مسيرة في سفالبارد"، وهو أرخبيل يقع على بعد نحو 1000 كيلومتر من القطب الشمالي ويتمتع بموقع استراتيجي.

تعيش في سفالبارد جالية روسية كبيرة العدد نسبيًا، ويتيح وضعه القانوني الخاص للمواطنين الأجانب استخراج بعض موارده الطبيعية.

وقالت الشرطة إن ياكونين وضع قيد الاحتجاز مدة أسبوعين، وصودرت طائرات مسيرة وأجهزة إلكترونية بحوزته.

وقالت السفارة الروسية في أوسلو، الاثنين، إن "الهستيريا" في النرويج تطال "السياح العاديين"، ووصفت الحظر المفروض على الروس بمنعهم من تسيير طائرات بدون طيار بأنه "غير مبرر وتمييزي".