الجيش الأوكراني يعلن تدمير 24 مسيرة روسية ويحذر من هجمات صاروخية

وذكرت القيادة العسكرية للبلاد في تقرير صباحي، أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 24.

وقالت في بيان: "هناك خطر كبير يتمثل في مزيد من الهجمات الجوية والصاروخية في شتى أنحاء أراضي (أوكرانيا)".

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف، إنه تم إسقاط 15 من أصل 24 طائرة مسيرة حول العاصمة الأوكرانية، ولم يسفر ذلك عن أضرار.

كما حذرت المواطنين من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية خلال اليوم.

وأطلقت أوكرانيا إنذارا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد وحذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.