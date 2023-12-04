نتنياهو يشكر رئيس الأرجنتين على عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، على إعلانه العزم على نقل سفارة بلاده إلى القدس، وعلى دعمه لإسرائيل في الحرب مع حركة حماس.

وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد جاء ذلك في محادثة أجراها نتنياهو مع ميلي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات، ودعاه إلى زيارة إسرائيل.