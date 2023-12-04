رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوأ ف ب

نتنياهو يشكر رئيس الأرجنتين على عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، على إعلانه العزم على نقل سفارة بلاده إلى القدس، وعلى دعمه لإسرائيل في الحرب مع حركة حماس.

وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد جاء ذلك في محادثة أجراها نتنياهو مع ميلي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات، ودعاه إلى زيارة إسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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يذكر أن ميلي الذي فاز في 20 من الشهر الماضي بالانتخابات الرئاسية في بلاده، كان أعلن تأييده لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إنه سيقوم بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

إسرائيل
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طوفان الأقصى
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