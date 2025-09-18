اغتيال قائد في قوات الباسيج الإيرانية على يد "جيش العدل"

أعلن مقر قدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، الخميس، مقتل أحد قادة الباسيج المحليين في محافظة سيستان وبلوشستان، إثر هجوم مسلح نفذته عناصر تابعة لتنظيم "جيش العدل" البلوشي المعارض.

ووفق بيان لمقر القدس، فإن رضا آذرکیش، أحد قادة قوات الباسيج في مدينة إيرانشهر، قُتل برصاص المسلحين خلال كمين استهدفه، فيما تواصل القوات الإيرانية عملياتها لتعقب المنفذين.

وأوضح أن آذرکیش كان يشغل منصب مسؤول قاعدة المقاومة التابعة للباسيج في منطقة دامن ببلدة چاه جمال في قضاء پهره بمدينة إيرانشهر.

وفي وقت سابق، تعرض آذرکیش لإصابة خلال عملية إطلاق نار نفذتها المجموعة ذاتها "جيش العدل"، التي تنشط منذ سنوات في إقليم سيستان وبلوشستان، ذي الغالبية السنية والحدود المضطربة مع باكستان.

و"جيش العدل" من أبرز التنظيمات المسلحة المعارضة لإيران في المنطقة، حيث يتبنى بين الحين والآخر هجمات ضد قوات الأمن والحرس الثوري، الأمر الذي يزيد حالة التوتر الأمني المزمنة في الإقليم.

وأشار البيان إلى أن عمليات تمشيط وملاحقة ما زالت جارية للقبض على منفذي الهجوم، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل الأمنية.