في اعتراف نادر.. حكومة توغو تقر بمقتل العشرات بهجوم موالين للقاعدة

قال روبرت ديسي وزير خارجية توغو، إن جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" قتلت عشرات المدنيين و8 جنود في البلاد حتى الآن خلال العام الجاري.

يأتي ذلك في اعتراف رسمي "نادر" بأعداد القتلى جراء الهجمات المتزايدة التي تشهدها البلاد على يد جماعات موالية لتنظيم "القاعدة"، وفق "رويترز".

وأضاف أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المتمردة، التي تنشط في منطقة الساحل بغرب أفريقيا شنت 15 هجوماً في شمال توغو حتى الآن خلال العام الجاري.

ولفت الوزير ديسي إلى أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 54، مؤكدًا وجود نحو 8000 جندي توجولي في الشمال بين توجو وجارتها بوركينا فاسو.

وشهدت توغو ارتفاعاً في موجات التشدد في السنوات القليلة الماضية، مع انتشار الجماعات المرتبطة بتنظيمي "داعش" والقاعدة من منطقة الساحل.

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ويقول محللون، إن الارتفاع الحاد في الهجمات خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، من بين أحد أكثر الفترات عنفًا في التاريخ الحديث لمنطقة الساحل.

ويسلط ذلك الضوء على التهديد الذي تشكله الجماعات المتشددة في وقت انفصلت فيه حكومات بالمنطقة عن حلفائها العسكريين الغربيين السابقين، وفقًا للمحليين، الذين يقولون إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تصعد هجماتها في بوركينا فاسو.