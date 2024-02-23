مشهد أوكراني قاتم ونصر روسي غير حاسم

لم تكن رسالة مؤتمر ميونيخ للأمن في نهاية الأسبوع الماضي واضحة بما يكفي: "روسيا تتقدم، وأوكرانيا تكافح من أجل البقاء، والغرب بحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الآن".

تلك العبارة جعلت المشهد أكثر قتامة في عيون الجنود الأوكرانيين.

ومع دخول الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا عامها الثالث، يسلط استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الضوء على "الكآبة" التي سيطرت على القارة بشأن فرص كييف.

وقد سبب سقوط أفدييفكا في يد روسيا مشاكل في المعنويات بين الجنود الأوكرانيين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن مسؤولين غربيين كبار وجنود يقاتلون من أجل أوكرانيا.

التقرير أشار إلى أنه ربما يكون المئات من القوات الأوكرانية قد وقعوا في أسر الوحدات الروسية المتقدمة أو اختفوا خلال الانسحاب الفوضوي لأوكرانيا من مدينة أفدييفكا الشرقية، وهي خسارة مدمرة قد توجه ضربة للروح المعنوية.

يأتي ذلك مع تضاؤل إمدادات قذائف المدفعية المقدمة من الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، التي تجعل من الصعب الحفاظ على الخط الدفاعي الأوكراني، وتفاوت التقديرات حول عدد الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو فقدوا في المعركة.