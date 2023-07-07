6 قتلى في انفجار مصنع للمتفجرات وسط روسيا

قالت وكالة تاس الروسية، اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وجُرح اثنان إثر انفجار مصنع للمتفجرات في مدينة سامارا وسط روسيا.

وأضافت الوكالة نقلا عن هيئة الطوارئ أن"انفجارا وقع في مصنع برومسينتيز(مصنع للمتفجرات) في مدينة سامارا ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة شخصين"

من جانبها، ذكرت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن هيئة الطوارئ أن" الانفجار حصل أثناء أعمال صيانة عندما كان يتم تفكيك إحدى المعدات".

يذكر أن مصنع "برومسينتيز" لصناعة المتفجرات تم تأسيسه عام 1911 وكان يحمل اسم مصنع "سامارا سيرجيفسكي" حتى عام 1997.